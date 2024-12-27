Росіяни за добу майже 300 разів атакували Запорізьку область
Впродовж доби окупанти завдали 287 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
- Ворог здійснив ракетний удар по Запоріжжю.
- 148 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Ольгівське, Малинівку та Новодарівку.
- 6 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Гуляйполе, Новоданилівку та Малу Токмачку.
- 132 артобстріли завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Білогір'я, Малинівки, Малої Токмачки, Новодарівки, Ольгівського та Малинівки.
До поліції надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
Нагадаємо, у ніч на 27 грудня російська армія завдала ракетного удару по промисловій інфраструктурі Запоріжжя.
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