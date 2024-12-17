У Запоріжжі засудили чоловіка, який зґвалтував пенсіонерку

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Суд призначив покарання жителю селища у Запорізькій області за побиття та зґвалтування літньої жінки

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Чоловік напав на пенсіонерку, коли вона поверталась зі своєї дачі та йшла узбіччям дороги до зупинки. Він силоміць затягнув її до лісосмуги, де побив та зґвалтував.

На час вчинення цього злочину минуло два місяці як 37-річний обвинувачений звільнився з тюрми, де відбував покарання за злочин проти статевої свободи та недоторканості.

Зловмисника засудили до 10 років увʼязнення.

Нагадаємо, на Одещині засудили чоловіка, який вдерся до будинку та зґвалтував 9-річну дівчинку.