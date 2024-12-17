В Запорожье осудили мужчину, который изнасиловал пенсионерку
Суд назначил наказание жителю поселка в Запорожской области за избиение и изнасилование пожилой женщины
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.
Мужчина напал на пенсионерку, когда она возвращалась со своей дачи и шла по обочине дороги к остановке. Он силой затащил ее в лесополосу, где избил и изнасиловал.
На время совершения этого преступления прошло два месяца, как 37-летний обвиняемый освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за преступление против половой свободы и неприкосновенности.
Злоумышленника приговорили к 10 годам тюрьмы.
Напомним, в Одесской области осудили мужчину, который ворвался в дом и изнасиловал 9-летнюю девочку.
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
Работника ТЭС, корректировавшего ракетные удары по Днепру, осудили на 15 лет
17 декабря 2024, 00:35Сколько мужчин в течение года отказали в выезде за границу: данные ГПСУ
16 декабря 2024, 23:38Пограничники показали, как приземлили российский "шахед" в Черкасской области
16 декабря 2024, 22:15Укрэнерго: 17 декабря свет выключать не будут
16 декабря 2024, 21:45Россияне обстреляли Купянск на Харьковщине: погиб мужчина, есть раненый
16 декабря 2024, 21:00Почти 4,5 млн украинцев получили "тысячу Зеленского"
16 декабря 2024, 20:30На Ровенщине разоблачили правоохранителя, который организовал схему выезда уклонистов в Беларусь
16 декабря 2024, 19:55Бойко в контексте правоохранительной системы ничего не было и не будет
16 декабря 2024, 19:19Россияне обстреляли Днепропетровщину дронами и артиллерией: в тяжелом состоянии госпитализировали женщину
16 декабря 2024, 18:47
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Все блоги »