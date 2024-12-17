В Запорожье осудили мужчину, который изнасиловал пенсионерку

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Суд назначил наказание жителю поселка в Запорожской области за избиение и изнасилование пожилой женщины

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Мужчина напал на пенсионерку, когда она возвращалась со своей дачи и шла по обочине дороги к остановке. Он силой затащил ее в лесополосу, где избил и изнасиловал.

На время совершения этого преступления прошло два месяца, как 37-летний обвиняемый освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за преступление против половой свободы и неприкосновенности.

Злоумышленника приговорили к 10 годам тюрьмы.

Напомним, в Одесской области осудили мужчину, который ворвался в дом и изнасиловал 9-летнюю девочку.