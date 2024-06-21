На вихідних у Запоріжжі перекриють рух Дніпровською ГЕС

фото: t.me/patrolpolicezp

Цими вихідними через ремонтні роботи рух Дніпровською ГЕС буде тимчасово обмежено. Греблю перекриватимуть вдень 22 і 23 червня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу патрульної поліції в Запорізькій області.

Так, рух греблею перекриють у звʼязку з проведенням ремонтних робіт:

22 червня — з 08:00 по 19:00;

23 червня — з 08:00 по 15:00.

Правоохоронці зазначили, що обʼїзд здійснюватиметься через Арковий міст острова Хортиця (вулицею Величара — вулицею Січі — вулицею Таганська). А також, через Нові мости та міст імені Преображенського.

"Враховуйте цю інформацію під час планування свого маршруту", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 5 червня у Запоріжжі запустили дорожній рух греблею ДніпроГЕС для легкового транспорту та маршрутних таксі. Фахівці ліквідували наслідки ворожого обстрілу 1 червня.

Також повідомлялося, що з 18 червня в Запоріжжі запровадили ощадливий режим роботи системи вуличного освітлення. Крім того, обмежується використання підсвітки фасадів комунальних адміністративних будівель.