На вихідних у Запоріжжі перекриють рух Дніпровською ГЕС
Цими вихідними через ремонтні роботи рух Дніпровською ГЕС буде тимчасово обмежено. Греблю перекриватимуть вдень 22 і 23 червня
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу патрульної поліції в Запорізькій області.
Так, рух греблею перекриють у звʼязку з проведенням ремонтних робіт:
- 22 червня — з 08:00 по 19:00;
- 23 червня — з 08:00 по 15:00.
Правоохоронці зазначили, що обʼїзд здійснюватиметься через Арковий міст острова Хортиця (вулицею Величара — вулицею Січі — вулицею Таганська). А також, через Нові мости та міст імені Преображенського.
"Враховуйте цю інформацію під час планування свого маршруту", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 5 червня у Запоріжжі запустили дорожній рух греблею ДніпроГЕС для легкового транспорту та маршрутних таксі. Фахівці ліквідували наслідки ворожого обстрілу 1 червня.
Також повідомлялося, що з 18 червня в Запоріжжі запровадили ощадливий режим роботи системи вуличного освітлення. Крім того, обмежується використання підсвітки фасадів комунальних адміністративних будівель.