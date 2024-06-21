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21 червня 2024, 01:09

У Запоріжжі спіймали російського агента, який готував ракетні удари по паливних базах

21 червня 2024, 01:09
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фото: СБУ
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Служба безпеки затримала агента фсб, який готував нові ракетно-дронові удари ворога по прифронтовому Запоріжжю. Цього разу росіяни особливо цікавилися місцевими базами паливно-мастильних матеріалів

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Також росіяни хотіли отримати інформацію про маршрути руху автоцистерн, в яких перевозять пальне для бойової техніки Сил оборони. Щоб отримати розвіддані, фсб залучила свого агента – 47-річного безробітного жителя Запоріжжя.

Фігурант об’їжджав територію обласного центру та його околиці, де фіксував геолокації логістичних складів. У ході таких поїздок агент також відстежував переміщення автоцистерн, що рухались у напрямку південного фронту.

Надалі фігурант мав передати отримані відомості фсб у вигляді відміток на гугл-картах з детальним описом потенційних цілей.

Контррозвідка СБУ зірвала ворожі плани і затримала зловмисника "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта критичної інфраструктури.

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучили мобільний телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше Суд обрав покарання у вигляді 15 років позбавлення волі агенту російської розвідки, який мобілізувався до ЗСУ, щоб шпигувати за Силами оборони на східному фронті.

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