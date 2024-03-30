На Запоріжжі внаслідок російського обстрілу постраждав 12-річний хлопчик

Гроші чи армія: скільки потрібно буде заплатити, щоб мати "економічну бронь" від мобілізації

18 березня 2024

Парламент увійшов у зону турбулентності. Чи загрожує Верховній Раді політична криза?

Верховна Рада, схоже, опинилася на порозі парламентської кризи. За останні три тижні нардепи змогли ухвалити лише одне рішення в той час, коли в повітрі зависнули важливі для Офісу президента питання,...