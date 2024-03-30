Росіяни за добу завдали понад 440 ударів по Запорізькій області

фото: Іван Федоров

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Окупанти здійснили 3 авіаційні удари по Малій Токмачці та Роботиному. 91 БПЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 9 РСЗВ-обстрілів прийшлися по Малій Токмачці та Роботиному.

Крім того, 339 артударів завдали по території Гуляйполя, Оріхова, Новоданилівки, Малої Токмачки, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Левадного та Воздвижівки.

За добу надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

На щастя, мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, в ніч на 30 березня росіяни випустили по Україні 12 ударних БпЛА Shahed-136/131. Сили ППО знищили 9 ворожих дронів.