У Запоріжжі поменшало заступників мера міста

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Як пише RegioNews з посиланням на Depo.Запоріжжя за відповідне рішення проголосували 40 з 43 депутатів присутніх на сесії.

Раніше Наумов повідомляв на своїй сторінці у Facebook, що "написав заяву про звільнення з посади заступника міського голови у зв’язку з рішенням про продовження депутатської діяльності".

Депутати перерозподілили обов'язки між виконуючим обов'язки голови міськради й чинним секретараем Анатолієм Куртєвим та іншими заступниками.

До цього депутати підтримали рішення Олексія Нікіфорова скласти з себе повноваження депутата. Однак він залишається на посаді заступника міського голови, відповідаючи за ефективну роботу комунальних підприємств.

Наумову 39 років, має вищу освіту, він юрист та фінансист, багато років працює у банківській сфері. Зокрема, в декларації за 2019 рік як основне місце роботи вказав АТ "АБ "Радабанк". Має корпоративні права в Адвокатському об'єднанні "Австрійсько-українське об'єднання адвокатів". Був одним із найбагатших депутатів Запорізької міської ради минулого скликання.

У 2015 році Наумов був обраний до складу міської ради від Партії "Укроп" (сам був безпартійним). Входив до складу постійної комісії з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму. Наприкінці 2018-го року зі складу фракції "Укроп" вийшов. Цьогоріч був обраний до міськради від партії Володимира Буряка "Єднання", є членом цієї політсили.