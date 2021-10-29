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29 октября 2021, 15:08 174

В Запорожье стало меньше заместителей мэра города

29 октября 2021, 15:08 174
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из открытых источников
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Запорожский горсовет уволил с должности заместителя мэра по вопросам медицины Геннадия Наумова

Как пишет RegioNews со ссылкой на Depo.Запорожье за соответствующее решение проголосовали 40 из 43 депутатов присутствующих на сессии.

Ранее Наумов сообщал на своей странице в Facebook, что "написал заявление об увольнении с должности заместителя городского головы в связи с решением о продлении депутатской деятельности".

Депутаты перераспределили обязанности между исполняющим обязанности председателя горсовета и действующим секретарем Анатолием Куртевым и другими заместителями.

До этого депутаты поддержали решение Алексея Никифорова сложить с себя полномочия депутата. Однако он остается на должности заместителя городского головы, отвечая за эффективную работу коммунальных предприятий.

Наумову 39 лет, имеет высшее образование, он юрист и финансист, много лет работает в банковской сфере. В частности, в декларации за 2019 год как основное место работы указал АО "АБ "Радабанк". Имеет корпоративные права в адвокатском объединении "австрийско-украинское объединение адвокатов". Был одним из самых богатых депутатов Запорожского городского совета прошлого созыва.

В 2015 году Наумов был избран в состав городского совета от Партии "Укроп" (сам был беспартийным). Входил в состав постоянной комиссии по вопросам образования, науки, культуры, спорта, молодежи и туризма. В конце 2018-го года из состава фракции "Укроп" вышел. В этом году был избран в горсовет от партии Владимира Буряка "Єднання", является членом этой политсилы.

Напомним, что мэр Запорожья Владимир Буряк 29 сентября на сессии городского совета объявил о своей отставке. Причиной отставки глава города назвал состояние здоровья.

мер заместитель Запорожье Владимир Буряк

 
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