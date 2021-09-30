У Запоріжжі з'явиться пам'ятник Шевченку

Відповідне рішення підтримали 49 місцевих депутатів, пише RegioNews з посиланням на depo.

Щоправда, петиція була підтримана з доповненням. У петиції йшлося про спорудження пам’ятника за бюджетний кошт, депутати додали, що "проектування й будівництво здійснювати за рахунок міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством".

Питання про спорудження у Запоріжжі пам’ятнику Кобзареві у повний зріст (у місті є лише погруддя) порушувалося з часів відновлення незалежності України неодноразово, зокрема, проводилися кілька конкурсів із визначення кращого місця для розміщення. За ініціативи "Просвіти" був обраний проєкт і затверджено місце майбутньої скульптурної композиції – площа навпроти Запорізького музично-драматичного театру ім.В.Г.Магара. Була також придбана робоча модель пам’ятника, споруджувати його планувалося за благодійні внески, але необхідна сума тоді зібрана не була.