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30 сентября 2021, 12:48 137

В Запорожье появится памятник Шевченко

30 сентября 2021, 12:48 137
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Запорожский горсовет поддержал петицию, которую подписали 900 местых жителей о сооружении в городе памятника Тарасу Шевченко

Соответствующее решение поддержали 49 местных депутатов, пишет RegioNews со ссылкой на depo.

Правда, петиция была поддержана с дополнением. В петиции говорилось о сооружении памятника за бюджетный счет, депутаты добавили, что "проектирование и строительство осуществлять за счет городского бюджета и других источников, не запрещенных законодательством".

Вопрос о постройке в Запорожье памятника Кобзарю в полный рост (в городе есть только бюст) поднимался со времен восстановления независимости Украины неоднократно, в частности, проводились несколько конкурсов по определению лучшего места для размещения. По инициативе "Просвіти" был выбран проект и утверждено место будущей скульптурной композиции – площадь напротив Запорожского музыкально-драматического театра им.В.Г.Магара. Была также приобретена рабочая модель памятника, сооружать его планировалось за благотворительные взносы, но необходимая сумма тогда собрана не была.

памятник Запорожье горсовет депутаты

 
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