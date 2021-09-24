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24 вересня 2021, 17:09 258

На Запоріжжі "замінували" поліцію та прокуратуру

24 вересня 2021, 17:09 258
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У селі Пологи Запорізької області місцевий мешканець напідпитку повідомив на спецлінію "102" про те, що замінує адміністративні будівлі Пологівської окружної прокуратури та районного відділу поліції

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції області.

23 вересня о 14:15 до Пологівського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області зі спецлінії "102" надійшло повідомлення про замінування адміністративних будівель Пологівської окружної прокуратури та районного відділу поліції. На місце події негайно прибули працівники сектору реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом. В ході проведення перевірки вибухонебезпечних речовин та інших небезпечних предметів не виявлено. Інформація про мінування не підтвердилась.

Правоохоронці встановили особу та місцезнаходження псевдо-мінера. Ним виявився 49-річний мешканець міста Пологи. Свій вчинок зловмисник пояснив тим, що 23 вересня після вживання спиртних напоїв, у нього зі співмешканкою виник конфлікт. Будучи напідпитку, чоловік зателефонував на спецлінію "102". Під час розмови з оператором, він повідомив, що може підірвати адмінбудівлі Пологівської окружної прокуратури та районного відділу поліції.

Співробітник поліції під час обшуку вилучили речові докази - мобільний телефон, з якого надійшли погрози.

Працівники сектору реагування патрульної поліції склали відносно правопорушника адміністративний протокол за ознаками ст.183 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб). Жартівнику загрожує покарання у вигляді накладення штрафу від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Запоріжжя мінування вибух поліція штраф

 
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