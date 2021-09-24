На Запорожье "заминировали" полицию и прокуратуру

В селе Пологи Запорожской области местный житель навеселе сообщил на спецлинию "102" о том, что заминирует административные здания Пологовской окружной прокуратуры и районного отдела полиции

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции области.

23 сентября в 14: 15 в Пологовский районный отдел полиции ГУНП в Запорожской области из спецлинии "102" поступило сообщение о заминировании административных зданий Пологовской окружной прокуратуры и районного отдела полиции. На место происшествия немедленно прибыли работники сектора реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа во главе с руководством. В ходе проведения проверки взрывоопасных веществ и других опасных предметов не обнаружено. Информация о минировании не подтвердилась.

Правоохранители установили личность и местонахождение псевдо-минера. Им оказался 49-летний житель города Пологи. Свой поступок злоумышленник объяснил тем, что 23 сентября после употребления спиртных напитков, у него с сожительницей возник конфликт. Будучи навеселе, мужчина позвонил на спецлинию "102". Во время разговора с оператором, он сообщил, что может взорвать админздания Пологовской окружной прокуратуры и районного отдела полиции.

Сотрудник полиции во время обыска изъяли вещественные доказательства - мобильный телефон, с которого поступили угрозы.

Работники сектора реагирования патрульной полиции составили в отношении правонарушителя административный протокол по признакам ст. 183 Кодекса Украины Об административных правонарушениях (Заведомо ложный вызов специальных служб). Шутнику грозит наказание в виде наложения штрафа от пятидесяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.