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20 вересня 2021, 14:32 58

У Запоріжжі місцевий житель змінив ім'я та прізвище аби не сплачувати аліменти

20 вересня 2021, 14:32 58
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з відкритих джерел
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Запоріжець змінив ім’я та прізвище, щоб не сплачувати аліменти. Однак, пізніше борг сплатив

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Мінюсту.

За даними відомства, запоріжець з грудня 2015 року не сплачував щомісяця за двох своїх дітей аліменти в сумі 6 000 грн. Виконавча служба внесла його в Єдиний реєстр боржників, а його рахунки заарештували. Крім того, йому було заборонено виїжджати за кордон, керувати транспортними засобами, користуватися зброєю та полювати

Щоб не сплачували аліменти він змінив ім’я та прізвище. Однак це встановили під час виконання рішення суду про стягнення боргу і знову застосували необхідні заходи до боржника. Після того, як чоловік не зміг виїхати за кордон, він сплатив заборгованість у сумі 337 407 грн, штраф у сумі 39 000 грн та виконавчий збір у сумі 33 450 грн.

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