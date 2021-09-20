В Запорожье местный житель сменил имя и фамилию, чтобы не платить алименты

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Запорожец сменил имя и фамилию, чтобы не платить алименты. Однако, позже долг оплатил

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-cлужбу Минюста.

По данным ведомства, житель Запорожья с декабря 2015 года не платил ежемесячно за двоих своих детей алименты в сумме 6 000 грн. Исполнительная служба внесла его в Единый реестр должников, а его счета арестовали. Кроме того, ему было запрещено выезжать за границу, управлять транспортными средствами, пользоваться оружием и охотиться

Чтобы не платили алименты он сменил имя и фамилию. Однако это установили во время исполнения решения суда о взыскании долга и вновь применили необходимые меры к должнику. После того, как мужчина не смог выехать за границу, он оплатил задолженность в сумме 337 407 грн, штраф в сумме 39 000 гривень и исполнительный сбор в сумме 33 450 грн.