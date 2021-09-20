12:59  20 сентября
В Раде хотят допускать к работе только вакцинированных нардепов
10:41  20 сентября
Дела Майдана: задержан экс-чиновник МВД по подозрению в убийстве трех активистов
08:04  20 сентября
Оккупанты на Донбассе снова ранили защитника Украины
UA | RU
UA | RU
20 сентября 2021, 14:32 59

В Запорожье местный житель сменил имя и фамилию, чтобы не платить алименты

20 сентября 2021, 14:32 59
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Запорожец сменил имя и фамилию, чтобы не платить алименты. Однако, позже долг оплатил

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-cлужбу Минюста.

По данным ведомства, житель Запорожья с декабря 2015 года не платил ежемесячно за двоих своих детей алименты в сумме 6 000 грн. Исполнительная служба внесла его в Единый реестр должников, а его счета арестовали. Кроме того, ему было запрещено выезжать за границу, управлять транспортными средствами, пользоваться оружием и охотиться

Чтобы не платили алименты он сменил имя и фамилию. Однако это установили во время исполнения решения суда о взыскании долга и вновь применили необходимые меры к должнику. После того, как мужчина не смог выехать за границу, он оплатил задолженность в сумме 337 407 грн, штраф в сумме 39 000 гривень и исполнительный сбор в сумме 33 450 грн.

суд транспорт

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Новые откровения Кивы. Станет ли скандал на Полтавщине началом конца ОПЗЖ
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua