В Мелитополе машина наехала на пешеходов: над водителем пытались осуществить самосуд

Фото: Нацполиция

В городе Мелитополе Запорожской области водитель, не справившись с управлением, наехал на трех пешеходов, которые находились в этот момент на тротуаре

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Запорожской области.

В результате ДТП пострадали женщины 1960 и 1968 годов рождения, а также местный житель 1986 года рождения. Пострадавших госпитализировали. Предварительно известно, что одна из пострадавших женщин получила перелом.

В ведомстве добавили, что водитель и один из пассажиров автомобиля пытались покинуть место аварии. Их задержали свидетели ДТП и передали правоохранителям.

По данным местных СМИ, мужчина врезался в компанию людей, праздновавших свадьбу. После аварии, над водителем пытались совершить самосуд, но он оборонялся газовым баллончиком.

Начато производство по признакам нарушения правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание за такое правонарушение - до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что одесские полицейские задержали работника станции технического обслуживания, который незаконно завладел автомобилем клиентки и попал на нем в ДТП.