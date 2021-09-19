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19 сентября 2021, 13:11 370

В Мелитополе машина наехала на пешеходов: над водителем пытались осуществить самосуд

19 сентября 2021, 13:11 370
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Фото: Нацполиция
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В городе Мелитополе Запорожской области водитель, не справившись с управлением, наехал на трех пешеходов, которые находились в этот момент на тротуаре

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Запорожской области.

В результате ДТП пострадали женщины 1960 и 1968 годов рождения, а также местный житель 1986 года рождения. Пострадавших госпитализировали. Предварительно известно, что одна из пострадавших женщин получила перелом.

В ведомстве добавили, что водитель и один из пассажиров автомобиля пытались покинуть место аварии. Их задержали свидетели ДТП и передали правоохранителям.

По данным местных СМИ, мужчина врезался в компанию людей, праздновавших свадьбу. После аварии, над водителем пытались совершить самосуд, но он оборонялся газовым баллончиком.

Начато производство по признакам нарушения правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание за такое правонарушение - до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что одесские полицейские задержали работника станции технического обслуживания, который незаконно завладел автомобилем клиентки и попал на нем в ДТП.

ДТП праздник полиция авто авария

 
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