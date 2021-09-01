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01 вересня 2021, 13:04 452

На Запоріжжі п'яний водій збив поліцейського, тікаючи від переслідування

01 вересня 2021, 13:04 452
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Фото: Нацполіція
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На Запоріжжі правоохоронці затримали п'яного водія, який намагаючись уникнути відповідальності скерував авто на поліцейського та завдав йому тяжкі травми

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Запорізької області.

Так, у середмісті селища міського типу Михайлівка патрульні зупинили автомобіль "Mazda" за порушення правил дорожнього руху.

При перевірці документів, патрульні встановили, що за кермом перебуває місцевий житель 1950 року народження з явними ознаками алкогольного сп’яніння. В салоні автівки також знаходилась 13-річна пасажирка.

Водієві запропонували пройти освідування в медичному закладі, проте він відмовився, зачинився в салоні, завів двигун та скерував транспортний засіб на поліцейського.

Внаслідок старший сержант поліції опинився на капоті іномарки. Однак це не зупинило водія і він продовжував набирати швидкість. "Mazda" проїхала майже 5 км на великій швидкості й зупинилася, коли скоїла зіткнення з деревом", - розповіли у поліції.

Нагадаємо, раніше на острові Хортиця п'яний водій збив подружжя з 5-річною донькою.

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