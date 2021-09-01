На Запоріжжі п'яний водій збив поліцейського, тікаючи від переслідування
На Запоріжжі правоохоронці затримали п'яного водія, який намагаючись уникнути відповідальності скерував авто на поліцейського та завдав йому тяжкі травми
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Запорізької області.
Так, у середмісті селища міського типу Михайлівка патрульні зупинили автомобіль "Mazda" за порушення правил дорожнього руху.
При перевірці документів, патрульні встановили, що за кермом перебуває місцевий житель 1950 року народження з явними ознаками алкогольного сп’яніння. В салоні автівки також знаходилась 13-річна пасажирка.
Водієві запропонували пройти освідування в медичному закладі, проте він відмовився, зачинився в салоні, завів двигун та скерував транспортний засіб на поліцейського.
Внаслідок старший сержант поліції опинився на капоті іномарки. Однак це не зупинило водія і він продовжував набирати швидкість. "Mazda" проїхала майже 5 км на великій швидкості й зупинилася, коли скоїла зіткнення з деревом", - розповіли у поліції.
Нагадаємо, раніше на острові Хортиця п'яний водій збив подружжя з 5-річною донькою.