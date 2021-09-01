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01 сентября 2021, 13:04 413

На Запорожье пьяный водитель сбил полицейского, убегая от преследования

01 сентября 2021, 13:04 413
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Фото: Нацполиция
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В Запорожье правоохранители задержали пьяного водителя, который пытаясь избежать ответственности направил авто на полицейского и нанес ему тяжелые травмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.

Так, в центре поселка городского типа Михайловка патрульные остановили автомобиль "Mazda" за нарушение правил дорожного движения.

При проверке документов, патрульные установили, что за рулем находится местный житель 1950 года рождения с явными признаками алкогольного опьянения. В салоне автомобиля также находилась 13-летняя пассажирка.

Водителю предложили пройти освидетельствование в медицинском учреждении, однако он отказался, закрылся в салоне, завел двигатель и направил транспортное средство на полицейского.

В результате старший сержант полиции оказался на капоте иномарки. Однако это не остановило водителя и он продолжал набирать скорость. "Mazda" проехала почти 5 км на большой скорости и остановилась, когда совершила столкновение с деревом", - рассказали в полиции.

Напомним, ранее на острове Хортица пьяный водитель сбил супругов с 5-летней дочкой.

патрульная полиция полиция водители авто Запорожье

 
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