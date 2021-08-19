12:14  19 августа
Кравчук впервые пропустит парад ко Дню Независимости: что произошло
13:38  19 августа
ЕС признал украинские COVID-сертификаты - Шмыгаль
18:00  19 августа
На Донбассе боевики шесть раз стреляли по позициям ВСУ, один наш военный погиб
UA | RU
UA | RU
19 августа 2021, 18:39 126

В ночном клубе Бердянска охранник избил женщину

19 августа 2021, 18:39 126
Читайте також українською мовою
Рixabay
Читайте також
українською мовою

В Бердянске охранник одного из клубов из-за конфликта с женщиной несколько раз ударил ее по лицу

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Во время словесной перепалки посетительница взяла рукой охранника за лицо и повернула к себе. Он оттолкнул ее, после чего та дала ему пощечину.

Уже впоследствии сотрудник заведения несколько раз ударил женщину по лицу.

Ранее мы писали о том, что в столичном кафе женщина жестко избила мужчину.

Украина криминал Бердянск Избиение

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Кличко vs Зеленский: кулуарная битва за Киев превращается в открытую игру на вылет
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram