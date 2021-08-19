В ночном клубе Бердянска охранник избил женщину
В Бердянске охранник одного из клубов из-за конфликта с женщиной несколько раз ударил ее по лицу
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.
Во время словесной перепалки посетительница взяла рукой охранника за лицо и повернула к себе. Он оттолкнул ее, после чего та дала ему пощечину.
Уже впоследствии сотрудник заведения несколько раз ударил женщину по лицу.
Ранее мы писали о том, что в столичном кафе женщина жестко избила мужчину.
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