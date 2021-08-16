У столичному кафе жінка жорстко побила чоловіка: у нього значні травми
В Оболонському районі столиці жінка побила чоловіка в кафе
Як повідомили у поліції столиці, в результаті інциденту чоловіка з травмами госпіталізували в лікарню, пише RegioNews.
У поліції розповіли, що в кафе між двома компаніями відпочиваючих виник конфлікт, в ході якого жінка кілька разів вдарила одного з чоловіків по голові і по тулубу.
"28-річний місцевий житель впав і втратив свідомість, його госпіталізували із закритою травмою грудної клітини, живота, розривом селезінки і нирки", - йдеться в повідомленні поліції.
Правоохоронці затримали 39-річну жінку. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Одесі чоловік напав з ножем на друзів по чарці: один з них - помер.
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