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У столичному кафе жінка жорстко побила чоловіка: у нього значні травми
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16 серпня 2021, 17:58 67

У столичному кафе жінка жорстко побила чоловіка: у нього значні травми

16 серпня 2021, 17:58 67
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Фото з відкритих джерел
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В Оболонському районі столиці жінка побила чоловіка в кафе

Як повідомили у поліції столиці, в результаті інциденту чоловіка з травмами госпіталізували в лікарню, пише RegioNews.

У поліції розповіли, що в кафе між двома компаніями відпочиваючих виник конфлікт, в ході якого жінка кілька разів вдарила одного з чоловіків по голові і по тулубу.

"28-річний місцевий житель впав і втратив свідомість, його госпіталізували із закритою травмою грудної клітини, живота, розривом селезінки і нирки", - йдеться в повідомленні поліції.

Правоохоронці затримали 39-річну жінку. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі чоловік напав з ножем на друзів по чарці: один з них - помер.

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