У столичному кафе жінка жорстко побила чоловіка: у нього значні травми

Фото з відкритих джерел

В Оболонському районі столиці жінка побила чоловіка в кафе

Як повідомили у поліції столиці, в результаті інциденту чоловіка з травмами госпіталізували в лікарню, пише RegioNews.

У поліції розповіли, що в кафе між двома компаніями відпочиваючих виник конфлікт, в ході якого жінка кілька разів вдарила одного з чоловіків по голові і по тулубу.

"28-річний місцевий житель впав і втратив свідомість, його госпіталізували із закритою травмою грудної клітини, живота, розривом селезінки і нирки", - йдеться в повідомленні поліції.

Правоохоронці затримали 39-річну жінку. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі чоловік напав з ножем на друзів по чарці: один з них - помер.