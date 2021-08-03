У Запоріжжі горів багатоквартирний будинок: серед причин - ймовірний вибух газу

Фото: ДСНС

У Запоріжжі сталася масштабна пожежа у багатоповерховому будинку - горіли дах та перекриття загальною площею у 450 кв.м.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні ДСНС.

Так, повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 21:15 ввечері 2 серпня - горіли дах та перекриття чотириповерхового житлового будинку по вулиці Сержанта Медвєдєва Дніпровського району міста. Загальна площа загоряння 450 кв.м.

Зазначається, що до приїзду рятівників ДСНС місцеві мешканці вже самостійно покинули свої оселі.

Складність гасіння полягала в тому, що вогонь швидко поширювався, тому що дах знаходився в стадії ремонту і напередодні там заготовили у великій кількості будівельні матеріали, в тому числі й легкозаймисті", - йдеться у повідомленні.

Пожежникам вдалося не допустити поширення полум’я на житлові приміщення і максимально мінімізувати наслідки пожежі. "Жодна квартира не постраждала від вогню", - додають рятівники.

О 23:35 вогнеборці локалізували пожежу, а о 23:55 – повністю ліквідували та провели розбір і промивку конструкцій для запобігання повторному загорянню.

Мешканців погорілого будинку тимчасово розмістили у гуртожитку Педагогічного коледжу. Наразі правоохоронними органами організована охорона місця пожежі. Жертв та постраждалих серед жителів будинку немає.

Причина пожежі встановлюється, однак за повідомленнями місцевих ЗМІ, ймовірною причиною пожежі міг стати вибух газу. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

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