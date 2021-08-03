В Запорожье горел многоквартирный дом: среди причин - вероятный взрыв газа

Фото: ГСЧС

В Запорожье произошел масштабный пожар в многоэтажном доме - горели крыша и перекрытия общей площадью в 450 кв. м.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Так, сообщение о пожаре поступило к спасателям в 21:15, вечером 2 августа - горели крыша и перекрытия четырехэтажного жилого дома по улице Сержанта Медведева Днепровского района города. Общая площадь возгорания 450 кв. м.

Отмечается, что к приезду спасателей ГСЧС местные жители уже самостоятельно покинули свои дома.

Сложность тушения заключалась в том, что огонь быстро распространялся, потому что крыша находился в стадии ремонта и накануне там заготовили в большом количестве строительные материалы, в том числе и легковоспламеняющиеся", - говорится в сообщении.

Пожарным удалось не допустить распространения пламени на жилые помещения и максимально минимизировать последствия пожара. "Ни одна квартира не пострадала от огня", - добавляют спасатели.

В 23:35 пожарные локализовали пожар, а в 23:55 – полностью ликвидировали и провели разбор и промывку конструкций для предотвращения повторного возгорания.

Жильцов сгоревшего дома временно разместили в общежитии Педагогического колледжа. Сейчас правоохранительными органами организована охрана места пожара. Жертв и пострадавших среди жителей дома нет.

Причина пожара устанавливается, однако по сообщениям местных СМИ, вероятной причиной пожара мог стать взрыв газа. По факту произошедшего соответствующими органами ведется расследование.

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