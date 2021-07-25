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25 июля 2021, 16:22 420

В Бердянске вспыхнула маршрутка с пассажирами

25 июля 2021, 16:22 420
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Фото: pro.berdiansk.biz
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В Бердянске, что в Запорожской области, во время движения загорелась маршрутка с пассажирами

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на местное издание pro.berdiansk.

Инцидент произошел сегодня, 25 июля, около 11:00 по проспекту западному в районе Вечного огня.

Предварительные причины возгорания не известны. Сотрудники Бердянской полиции и ГСЧС устанавливают подробности происшествия.

Напомним, недавно на трассе Киев-Одесса загорелся автобус с пассажирами.

Украина пожар Бердянск пассажир маршрутки

 
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