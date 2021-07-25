В Бердянске вспыхнула маршрутка с пассажирами
В Бердянске, что в Запорожской области, во время движения загорелась маршрутка с пассажирами
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на местное издание pro.berdiansk.
Инцидент произошел сегодня, 25 июля, около 11:00 по проспекту западному в районе Вечного огня.
Предварительные причины возгорания не известны. Сотрудники Бердянской полиции и ГСЧС устанавливают подробности происшествия.
Напомним, недавно на трассе Киев-Одесса загорелся автобус с пассажирами.
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