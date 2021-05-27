Запорізький суд заарештував "злодія в законі" зі санкційного списку РНБО
Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя прийняв рішення арештувати "злодія в законі" на прізвисько "Принц", який потрапив в санкційний список Ради з нацбезпеки і оборони
Як передає RegioNews, про це повідомили у Нацполіції.
Так, "Принца" обвинувачують у скоєнні злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, та у незаконному поводженні зі зброєю.
У залі суду його було взято під варту терміном на 60 діб", - повідомили правоохоронці.
Нагадаємо, 14 травня РНБО запровадила санкції проти майже 600 "злодіїв у законі".
Раніше повідомлялось, що двох найвпливовіших в Україні "злодіїв у законі" затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм інкримінують умисне встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу.