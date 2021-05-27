Запорожский суд арестовал "вора в законе" из санкционного списка СНБО

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Орджоникидзевский районный суд г. Запорожья принял решение арестовать "вора в законе" по кличке "Принц", который попал в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Нацполиции.

Так, "Принца" обвиняют в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и в незаконном обращении с оружием.

В зале суда он был взят под стражу сроком на 60 суток", - сообщили правоохранители.

Напомним, 14 мая СНБО ввел санкции против почти 600 "воров в законе".

Ранее сообщалось, что двух самых влиятельных в Украине "воров в законе" задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им инкриминируют умышленное установление и распространение в обществе преступного влияния.