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28 февраля 2021, 17:57 79

На Запорожье член избиркома получила пять лет тюрьмы за незаконную выдачу бюллетеней

28 февраля 2021, 17:57 79
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Женщина незаконно выдала в день выборов 16 бюллетеней
Женщина незаконно выдала в день выборов 16 бюллетеней
Фото из открытых источников
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Член одной из сельских избирательных участков Запорожской области, которая незаконно выдала неустановленному лицу 16 чужих избирательных бюллетеней, будет сидеть в тюрьме пять лет.

Об этом свидетельствует приговор Бердянского горрайонного суда Запорожской области от 24 февраля в реестре судебных решений, пишет RegioNews.

Бердянский суд за избирательное нарушение приговорил продавщицу магазина, которая в прошлом году в октябре была членом избирательной комиссии Радолівської сельского УИК Бердянского района Запорожской области № 230504. Член избиркома сознательно, чтобы обеспечить победу определенного кандидата, выдала 16 избирательных бюллетеней одной неустановленной лицу.

Выданные женщиной бюллетени были предназначены другим четырем людям, которые в этот день не могли участвовать в голосовании. Незаконно выдавая бюллетени, член избиркома поставила свою подпись в контрольных талонах к бюллетеням и порядковые номера.

В отношении женщины было возбуждено дело о предоставлении избирательных бюллетеней членом избирательной комиссии лицу, которое не имело права их получать (по ч. 3 ст. 158-1 УК Украины).

Обвиняемая член избиркома полностью признала вину и заключила с прокурором соглашение о признании виновности, в которой сторонами было согласовано наказание.

Суд, признав женщину виновной, соглашение утвердил. В соответствии с ней члены избиркома назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с избирательным процессом, на такой же срок. Наказание является условным с испытательным сроком на один год.

Напомним, на днях сотрудники СБУ уличили чиновников одного из департаментов Запорожского городского совета на хищении средств из государственного бюджета.

Запорожье суд избирком тюрьма бюллетень

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