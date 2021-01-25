На Запоріжжі співробітник ДФС покривав нелегальну торгівлю

Посадовцю обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту

Посадовцю обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту

Фото: СБУ

В Запорізькій області правоохоронці затримали на отриманні хабаря оперуповноваженого з ОВС відділу боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів ГУ ДФС.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Чиновник вимагав гроші від приватного підприємця. За 18 тисяч гривень щомісячної данини, посадовець "гарантував" комерсанту не створювати проблем у веденні підприємницької діяльності та не притягати останнього до кримінальної відповідальності за незаконне виготовлення та збут фальсифікованої алкогольної та тютюнової продукції", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали посадовця на одній з вулиць Мелітополя під час одержання чергової суми хабаря.

Затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, 21 січня начальника Департаменту охорони здоров’я Житомирської ОДА Миколу Суслика затримали під час отримання хабаря.