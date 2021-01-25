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25 января 2021, 15:32 149

На Запорожье сотрудник ГФС покрывал нелегальную торговлю

25 января 2021, 15:32 149
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Должностному лицу избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста
Должностному лицу избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста
Фото: СБУ
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В Запорожской области правоохранители задержали на получении взятки оперуполномоченного по ОВД отдела борьбы с незаконным оборотом подакцизных товаров ГУ ГФС.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновник требовал деньги от частного предпринимателя. За 18 тысяч гривен ежемесячной дани, чиновник "гарантировал" коммерсанту не создавать проблем в ведении предпринимательской деятельности и не привлекать последнего к уголовной ответственности за незаконное изготовление и сбыт фальсифицированной алкогольной и табачной продукции", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали чиновника на одной из улиц Мелитополя во время получения очередной суммы взятки.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, 21 января начальника Департамента здравоохранения Житомирской ОГА Николая Суслика задержали во время получения взятки.

взятка СБУ чиновники ГФС Уголовная ответственность
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