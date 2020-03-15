В Азовском море пропали трое рыбаков

14 марта трое местных рыбаков вышли в море на деревянном баркасе и домой не вернулись

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14 марта трое местных рыбаков вышли в море на деревянном баркасе и домой не вернулись

Об этом пишет RegioNews ссылкой на ДСНС Украины.

14 марта в ДСНС поступила информация, что в Азовском море вблизи г.. Бердянск вышли в море на деревянном баркасе 3 рыбаков, которые в определенное время не вышли на связь и место их нахождения неизвестно.

К поисковым работам были задействованы 2 катера Госпогранслужбы и 1 катер Государственного морского спасательно-координационного центра. Поиски результата не дали.

15 марта с шести часов утра поисковые работы возобновлены, планируется привлечение вертолета ДСНС.