В Азовском море пропали трое рыбаков
14 марта трое местных рыбаков вышли в море на деревянном баркасе и домой не вернулись
14 марта трое местных рыбаков вышли в море на деревянном баркасе и домой не вернулись
Об этом пишет RegioNews ссылкой на ДСНС Украины.
14 марта в ДСНС поступила информация, что в Азовском море вблизи г.. Бердянск вышли в море на деревянном баркасе 3 рыбаков, которые в определенное время не вышли на связь и место их нахождения неизвестно.
К поисковым работам были задействованы 2 катера Госпогранслужбы и 1 катер Государственного морского спасательно-координационного центра. Поиски результата не дали.
15 марта с шести часов утра поисковые работы возобновлены, планируется привлечение вертолета ДСНС.
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