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15 марта 2020, 10:08 6

В Азовском море пропали трое рыбаков

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15 марта 2020, 10:08 6
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14 марта трое местных рыбаков вышли в море на деревянном баркасе и домой не вернулись
Фото: Shutterstock
14 марта трое местных рыбаков вышли в море на деревянном баркасе и домой не вернулись

Об этом пишет RegioNews ссылкой на ДСНС Украины.

14 марта в ДСНС поступила информация, что в Азовском море вблизи г.. Бердянск вышли в море на деревянном баркасе 3 рыбаков, которые в определенное время не вышли на связь и место их нахождения неизвестно.

К поисковым работам были задействованы 2 катера Госпогранслужбы и 1 катер Государственного морского спасательно-координационного центра. Поиски результата не дали.

15 марта с шести часов утра поисковые работы возобновлены, планируется привлечение вертолета ДСНС.


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