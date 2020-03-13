Директора одного з запорізьких підприємств підозрюють у привласненні 1,7 мільйона
В Запорізькій області поліцейські повідомили директору приватного підприємства про підозру за фактом ймовірного привласнення 1,7 мільйона гривень
В Запорізькій області поліцейські повідомили директору приватного підприємства про підозру за фактом ймовірного привласнення 1,7 мільйона гривень
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, підприємство, яке було зареєстроване у Києві, за результатами відкритих тендерних торгів уклало з однією із сільських рад Бердянського району договір закупівлі товарів за кошти місцевого бюджету на 3 мільйони гривень.
Підприємство зобов’язувалось поставити сільраді два нові пожежні автомобілі, утім директор підприємства, ймовірно, шляхом внесення до фінансових документів неправдивих відомостей, отримавши від сільської ради повну суму бюджетних коштів, організувала передачу сільраді двох зношених пожежних автомобілів 1985 року випуску, фактична вартість яких відрізняється від суми перерахованої підприємству майже на 1,7 мільйони гривень.
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