Замдиректору парка "Дубовая роща" в Запорожье грозит до 5 лет тюрьмы за гибель девочки

Заместителю директора по техническим вопросам Центрального парка культуры и отдыха "Дубовая роща" сообщено о подозрении из-за гибели ребенка на территории парка

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Заместителю директора по техническим вопросам Центрального парка культуры и отдыха "Дубовая роща" сообщено о подозрении из-за гибели ребенка на территории парка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

В ближайшее время в суд направят ходатайство об избрании меры пресечения и решения вопрос об отстранении чиновника от занимаемой должности. В то же время, прокуратура напоминает, что лицо считается невиновным и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в суде.

Напомним, 8 марта в парке на восьмилетнюю девочку упала деревянная скульптура весом 200 кг. Ребенка в бессознательном состоянии доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

Как рассказал заместитель начальника Нацполиции Запорожской области Олег Григоров, замдиректора парка не выполнил обязанности по соблюдению безопасности на территории парка, то есть не убрал демонтированную скульптуру с территории парка в безопасное место хранения.

Действия должностного лица квалифицированы по части 2 статьи 275 Уголовного кодекса Украины: нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений.

Такое нарушение наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.