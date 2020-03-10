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10 березня 2020, 12:32 1

Запорожці приносять на місце трагедії в "Дубовому гаю" квіти та іграшки

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10 березня 2020, 12:32 1
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У Запоріжжі в парку "Дубовий гай" зібралися городяни, щоб вшанувати пам'ять загиблої дівчинки
Фото: ZаБор
У Запоріжжі в парку "Дубовий гай" зібралися городяни, щоб вшанувати пам'ять загиблої дівчинки

Про це повідомляє Regionews з посиланням на ZаБор.

У вівторок, 10 березня, в парк прийшли близько сотні городян з квітами та іграшками. Їх поклали біля фотографії загиблої дівчинки.

Ще вчора біля місця, де на дівчинку впала скульптура, почали з'являтися перші іграшки.

Нагадаємо, 8 березня в центральному міському парку "Дубовий гай" на 8-річну дівчинку впала дерев'яна фігура. Дитину доставили в лікарню, але врятувати її не вдалося.

Мер Буряк повідомив, що керівництво парку відсторонили від обов'язків. Також в місті обіцяють перевірити місця відпочинку та атракціони.


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