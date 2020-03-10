Запорожці приносять на місце трагедії в "Дубовому гаю" квіти та іграшки
У Запоріжжі в парку "Дубовий гай" зібралися городяни, щоб вшанувати пам'ять загиблої дівчинки
У Запоріжжі в парку "Дубовий гай" зібралися городяни, щоб вшанувати пам'ять загиблої дівчинки
Про це повідомляє Regionews з посиланням на ZаБор.
У вівторок, 10 березня, в парк прийшли близько сотні городян з квітами та іграшками. Їх поклали біля фотографії загиблої дівчинки.
Ще вчора біля місця, де на дівчинку впала скульптура, почали з'являтися перші іграшки.
Нагадаємо, 8 березня в центральному міському парку "Дубовий гай" на 8-річну дівчинку впала дерев'яна фігура. Дитину доставили в лікарню, але врятувати її не вдалося.
Мер Буряк повідомив, що керівництво парку відсторонили від обов'язків. Також в місті обіцяють перевірити місця відпочинку та атракціони.
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- 15:50 08 березня Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
- 11:33 03 березня В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
- 12:37 08 березня Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
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