Загибель дитини під скульптурою у Запоріжжі: директора парку "Дубовий гай" відсторонили від посади
Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.
Мер повідомив, що найближчими днями в місті будуть перевірені всі місця дозвілля дітей та дорослих, а також усі атракціони. Крім того, з недбалими керівниками та підприємцями будуть розірвані всі контракти та відносини.
Володимир Буряк доручив провести службове розслідування з приводу цього нещасного випадку. На час розслідування мер відсторонив директора "Дубовий гай" від виконання обов’язків.
"Моїм розпорядженням керівництво парку відсторонене від виконання обов’язків, як мінімум на час проведення слідства", - написав він.
Зазначимо, що 8 березня в центральному міському парку "Дубовий гай" на 8-річну дівчинку впала дерев'яна фігура, яка виявилося не закріпленої.
Як пояснили батьки, їх дитина гралася неподалік від дерев'яних конструкцій, як раптом одна з цих конструкцій впала і придавила її.
Медики "швидкої" почали надавати допомогу дитині. Її госпіталізували в обласну клінічну дитячу лікарню, але врятувати її не вдалося.
Після випадку на адресу мера Запоріжжя і директора парку посипало безліч звинувачень в соцмережах, з вимогою покарати винних.
- 11:21 10 березня В "ДНР" госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
- 11:15 10 березня У Полтаві батько жорстоко познущався над прийомною дочкою (відео)
- 11:07 10 березня Після скандалу у Херсонській ОДА звільнили організаторів "голих танців" для депутатів
- 11:02 10 березня Обвал цін на нафту: АМКУ чекає зниження цін на бензин на АЗС
- 10:44 10 березня Тричі за два дні на Закарпатті намагалися провезти зброю
- 10:44 10 березня Гривня різко впала
- 17:48 09 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:02 07 березня Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
- 15:50 08 березня Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
- 11:33 03 березня В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу
- 12:37 08 березня Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера