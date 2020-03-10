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10 березня 2020, 10:37 3

Загибель дитини під скульптурою у Запоріжжі: директора парку "Дубовий гай" відсторонили від посади

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10 березня 2020, 10:37 3
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У Запоріжжі мер Володимир Буряк відсторонив директора "Дубовий гай" Олега Комаренко, після НП в парку
Фото: ТСН
У Запоріжжі мер Володимир Буряк відсторонив директора "Дубовий гай" Олега Комаренко, після НП в парку

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Мер повідомив, що найближчими днями в місті будуть перевірені всі місця дозвілля дітей та дорослих, а також усі атракціони. Крім того, з недбалими керівниками та підприємцями будуть розірвані всі контракти та відносини.

Володимир Буряк доручив провести службове розслідування з приводу цього нещасного випадку. На час розслідування мер відсторонив директора "Дубовий гай" від виконання обов’язків.

"Моїм розпорядженням керівництво парку відсторонене від виконання обов’язків, як мінімум на час проведення слідства", - написав він.

Зазначимо, що 8 березня в центральному міському парку "Дубовий гай" на 8-річну дівчинку впала дерев'яна фігура, яка виявилося не закріпленої.

Як пояснили батьки, їх дитина гралася неподалік від дерев'яних конструкцій, як раптом одна з цих конструкцій впала і придавила її.

Медики "швидкої" почали надавати допомогу дитині. Її госпіталізували в обласну клінічну дитячу лікарню, але врятувати її не вдалося.

Після випадку на адресу мера Запоріжжя і директора парку посипало безліч звинувачень в соцмережах, з вимогою покарати винних.


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