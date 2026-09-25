На Рівненщині судитимуть аферистку, яка заволоділа 200 тисячами гривень страхових виплат загиблого у ДТП

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На Рівненщині 49-річній представниці громадської організації повідомили про підозру у заволодінні 200 тисячами гривень страхових виплат

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

За даними слідства, жінка отримала довіреність від 70-річної жительки Млинова, а потім без її відома спрямувала страхові кошти на банківські рахунки, які вказала сама.

За даними поліції, підозрювана дізналася, що 70-річна жителька Млинова має право на отримання страхової виплати через загибель чоловіка в ДТП.

Спочатку пенсіонерка відмовлялася оформлювати довіреність. Однак, за даними правоохоронців, 49-річна жінка переконала її надати документ на представництво інтересів.

Отримавши довіреність, фігурантка від імені потерпілої звернулася до страхової компанії із заявою про виплату та надала необхідні документи.

У період із січня по квітень 2025 року страхова компанія перерахувала кошти на банківські рахунки, які вказала представниця громадської організації. При цьому, як встановило слідство, пенсіонерка про надходження грошей на ці рахунки не знала.

Після цього, щоб заспокоїти потерпілу та відвести від себе підозри, жінка зателефонувала їй і запевнила, що страхові кошти нібито незабаром надійдуть на її рахунок. Згодом вона перестала виходити на зв’язок.

Загалом, за даними поліції, 49-річна жителька Рівненського району заволоділа 200 тисячами гривень, які були виплачені страховою компанією.

Слідчі повідомили жінці про підозру. Подальші обставини справи встановлюються в межах досудового розслідування.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП викрили масштабну схему заволодіння нафтопродуктами "Укрнафти" та легалізації коштів від продажу. Йдеться про 100 тисяч тонн нафтопродуктів.