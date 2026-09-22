На горі Піп Іван випав перший сніг
Температура повітря впала до мінусових позначок
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
На високогір'ї Карпат уже відчувається наближення зими. На горі Піп Іван Чорногірський зафіксовано зниження температури повітря до -1 °C. На вершині хмарно, дме західний вітер зі швидкістю 4 м/с.
Рятувальники закликають туристів зважати на погодний чинник під час планування сходжень на вершини.
Нагадаємо, 15 вересня у Мукачівському районі на Закарпатті стався землетрус. Його магнітуда землетрусу становила 2,5 бала за шкалою Ріхтера.
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