Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

На високогір'ї Карпат уже відчувається наближення зими. На горі Піп Іван Чорногірський зафіксовано зниження температури повітря до -1 °C. На вершині хмарно, дме західний вітер зі швидкістю 4 м/с.

Рятувальники закликають туристів зважати на погодний чинник під час планування сходжень на вершини.

Нагадаємо, 15 вересня у Мукачівському районі на Закарпатті стався землетрус. Його магнітуда землетрусу становила 2,5 бала за шкалою Ріхтера.