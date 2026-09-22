Загроза для тилу: Україна втрачає кошти союзників через невиконані реформи
Давайте дуже простими словами
Давайте дуже простими словами
- Україна живе значною мірою на кошти європейських союзників. (Дякуємо їм за це.)
- Власна фінансова спроможність України значно зменшується через удари по виробництву та логістиці – економіка руйнується, податків надходить менше.
- Європейські союзники дають гроші на фронт без жодних умов. Але гроші на тил дають лише за виконання Україною взятих на себе зобов'язань по реформах.
- Україна ці зобов'язання систематично порушує. Провина на це лежить на парламенті (безпосередньо), на уряді (погана співпраця з парламентом) та президенті (як інституції, яка сконцентрувала надмірну владу, і тепер від неї все залежить).
- Наслідком непроведених реформ, таким чином, є нестача грошей. Передусім її відчують пенсіонери, освіта, культура та все інше, що фінансується по залишковому принципу. Навряд чи нестачу відчують фінансовані державою телевізійні програми, в яких розповідають, як у нас все добре.
- Таким чином, фізичне виснаження тилу, особливо соціально незахищених верств, помножиться на моральне виснаження через невідповідність показаної картинки та наявного факту.
- Отже, тил може виявитися місцем, значно слабшим за фронт (я пишу про це вже рік). На фронті будуть успіхи, а тил при цьому може сипатися.
- Якщо це попередження вас налякало, це добре. Бо погані попередження для того, й потрібні, щоб не втрапити у халепу. Ми заходимо у шторм. Пропоную не заходити, а піти спокійнішим шляхом – є шанс все змінити. Просто треба швидко надолужити борги по реформах.
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