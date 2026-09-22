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22 вересня 2026, 11:56

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російських НПЗ у Самарі та Башкортостані

22 вересня 2026, 11:56
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Дим від пожежі на НПЗ в Самарі. Фото: Exilenova+
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Минулої доби та вночі 22 вересня Сили оборони України завдали ударів по двох важливих об'єктах нафтопереробної галузі РФ, які забезпечують паливом окупаційну армію

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

В Уфі (Республіка Башкортостан) уражено нафтопереробний завод "Башнефть-УНПЗ", на території підприємства зафіксовано пожежу.

Завод має потужність переробки близько 7,5 млн тонн нафти на рік та спеціалізується на виготовленні бензинів, дизельного і котельного палива, скраплених газів та іншої продукції.

Також ЗСУ уразили у Самарі Куйбишевський нафтопереробний завод (у структурі "Роснефти"), де також спалахнула пожежа. Це підприємство здатне переробляти близько 7 млн тонн нафти щорічно та виробляє бензини, дизельне пальне, мазут та понад 30 видів іншої нафтопродукції.

В Генштабі зазначили, що продукція обох НПЗ використовується для забезпечення потреб російської армії.

Нагадаємо, що у ніч проти 20 вересня Москва та Московська областьзазнали масованої атаки безпілотників. У столиці РФ під ударом опинився Московський нафтопереробний завод.

Зеленський розкрив деталі спільної спецоперації Сил оборони та СБУ по об'єктах у Москві.

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