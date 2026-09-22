Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Зранку 22 вересня на території однієї з міських лікарень Миколаєва виявили тіло жінки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Відповідне повідомлення до поліції надійшло від медпрацівника близько 04:30. За попередньою інформацією, 61-річної жінка вистрибнула з вікна лікарні та від отриманих травм загинула на місці.

Правоохоронці з'ясували, що напередодні жінка самостійно звернулася по допомогу до лікарні, після чого її госпіталізували.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України з приміткою "самогубство". Тіло загиблої направили на судмедекспертизу.

Поліцейські встановлює причини та обставини, що призвели до загибелі пацієнтки.

Нагадаємо, у Вінниці 8-річна дівчинка загинула після падіння з дев'ятого поверху. Вона сперлася на москітну сітку та випала з вікна.