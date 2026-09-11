$5 млн за "вирішення питання": у Києві адвоката затримали з $3,8 млн готівкою

Фото: СБУ

Служба безпеки спільно з ДБР та Офісом Генпрокурора викрили адвоката, який вимагав 5 млн доларів США за сприяння у закритті кримінального провадження

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, правник запропонував фігуранту справи про шахрайство, підроблення документів та легалізацію доходів "вирішити питання" з правоохоронцями. Підозрюваний наразі перебуває за кордоном.

За 5 млн доларів адвокат обіцяв використати власні зв’язки та вплив, щоб припинити кримінальне переслідування. Також він гарантував, що надалі його "клієнта" не притягуватимуть до відповідальності, не оголосять у міжнародний розшук та не передаватимуть інформацію про нього до Інтерполу.

Крім того, за винагороду адвокат нібито мав посприяти тому, щоб правоохоронці не накладали арешт на рахунки та майно фігуранта.

Затримання відбулося у приміщенні одного з банків у Печерському районі Києва. За даними СБУ, адвоката викрили під час отримання "авансу" – 3,8 млн доларів США.

Щоб замаскувати передачу коштів, фігурант заздалегідь замовив у банку аналогічну суму готівки. Його задум полягав у тому, щоб одразу після отримання грошей замінити їх на інші банкноти та ускладнити документування злочину.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу – зловживання впливом. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини правопорушення та перевіряють можливу причетність до схеми інших осіб.

Нагадаємо, нещодавно працівники ДБР та СБУ викрили на Дніпропетровщині злочинну групу з чотирьох осіб. Вони вимагали 20 тисяч доларів за "допомогу" військовослужбовцю з переведенням із передової до тилової частини. Серед затриманих – полковник, двоє солдатів та військовий у відставці.