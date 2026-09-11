13:44  11 вересня
На Житомирщині 17-річний мотоцикліст на смерть збив велосипедистку
11:55  11 вересня
На Сумщині автомобіль перекинувся у кюветі: водій загинув, пасажирка у лікарні
01:35  11 вересня
Ведуча Соломія Вітвіцька зізналась, чи вигадала вже ім'я первістку
UA | RU
UA | RU
11 вересня 2026, 13:18

$5 млн за "вирішення питання": у Києві адвоката затримали з $3,8 млн готівкою

11 вересня 2026, 13:18
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки спільно з ДБР та Офісом Генпрокурора викрили адвоката, який вимагав 5 млн доларів США за сприяння у закритті кримінального провадження

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, правник запропонував фігуранту справи про шахрайство, підроблення документів та легалізацію доходів "вирішити питання" з правоохоронцями. Підозрюваний наразі перебуває за кордоном.

За 5 млн доларів адвокат обіцяв використати власні зв’язки та вплив, щоб припинити кримінальне переслідування. Також він гарантував, що надалі його "клієнта" не притягуватимуть до відповідальності, не оголосять у міжнародний розшук та не передаватимуть інформацію про нього до Інтерполу.

Крім того, за винагороду адвокат нібито мав посприяти тому, щоб правоохоронці не накладали арешт на рахунки та майно фігуранта.

Затримання відбулося у приміщенні одного з банків у Печерському районі Києва. За даними СБУ, адвоката викрили під час отримання "авансу" – 3,8 млн доларів США.

Щоб замаскувати передачу коштів, фігурант заздалегідь замовив у банку аналогічну суму готівки. Його задум полягав у тому, щоб одразу після отримання грошей замінити їх на інші банкноти та ускладнити документування злочину.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу – зловживання впливом. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини правопорушення та перевіряють можливу причетність до схеми інших осіб.

Нагадаємо, нещодавно працівники ДБР та СБУ викрили на Дніпропетровщині злочинну групу з чотирьох осіб. Вони вимагали 20 тисяч доларів за "допомогу" військовослужбовцю з переведенням із передової до тилової частини. Серед затриманих – полковник, двоє солдатів та військовий у відставці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДБР хабар СБУ Київ гроші здирництво
Спроба збагачення на 5 мільйонів: СБУ затримала топпосадовців Луганської ОВА
10 вересня 2026, 19:30
Залякали "тюрмою для батьків": у Києві шахраї виманили у 13-річної доньки військового понад 2,5 млн грн
10 вересня 2026, 18:15
Всі новини »
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
Росіяни вдарили по Дніпру: у місті спалахнула пожежа
11 вересня 2026, 15:25
Катував струмом і душив кабелем: на Херсонщині підозрюють командира взводу РФ
11 вересня 2026, 14:57
У Польщі політик Гжегож Браун молотом пошкодив пам'ятник УПА
11 вересня 2026, 14:51
На Буковині жінка хотіла грошову допомогу, а в результаті віддала заощадження аферистам
11 вересня 2026, 14:30
Удар двома ФАБ-250 по Слов'янську: загинув 74-річний чоловік
11 вересня 2026, 14:12
Умань завмерла: тисячі хасидів одночасно моляться за Україну
11 вересня 2026, 13:58
На Житомирщині 17-річний мотоцикліст на смерть збив велосипедистку
11 вересня 2026, 13:44
В Україні ціни на популярний овоч космічно зросли
11 вересня 2026, 13:30
Росіяни атакували комунальників у Херсоні: пошкоджено техніку
11 вересня 2026, 13:27
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Ігор Луценко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »