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19 серпня 2026, 10:28

Легковик влетів в зупинку з людьми у Києві: загинули дві жінки, четверо людей травмовані

19 серпня 2026, 10:28
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Фото: поліція
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Правоохоронці з'ясовують обставини трагічної аварії, що сталася на Чоколівському бульварі в Солом'янському районі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо встановлено, що 23-річний водій Volkswagen не впорався з керуванням. Він зіткнувся з маршруткою, після чого влетів у зупинку з людьми.

Внаслідок наїзду загинули дві жінки. Ще чотирьох людей із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували. Один чоловік перебуває у важкому стані.

Перевірка водія на приладі "Драгер" показала, що він був тверезий.

Слідчі затримали 23-річного молодика. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, смертельна аварія сталася на Солом'янці 19 серпня близько 8:50. На місці працюють слідчі з розслідування ДТП, патрульні та медики.

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