Фото: поліція

Правоохоронці з'ясовують обставини трагічної аварії, що сталася на Чоколівському бульварі в Солом'янському районі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо встановлено, що 23-річний водій Volkswagen не впорався з керуванням. Він зіткнувся з маршруткою, після чого влетів у зупинку з людьми.

Внаслідок наїзду загинули дві жінки. Ще чотирьох людей із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували. Один чоловік перебуває у важкому стані.

Перевірка водія на приладі "Драгер" показала, що він був тверезий.

Слідчі затримали 23-річного молодика. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, смертельна аварія сталася на Солом'янці 19 серпня близько 8:50. На місці працюють слідчі з розслідування ДТП, патрульні та медики.