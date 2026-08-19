Легковик влетів в зупинку з людьми у Києві: загинули дві жінки, четверо людей травмовані
Правоохоронці з'ясовують обставини трагічної аварії, що сталася на Чоколівському бульварі в Солом'янському районі столиці
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Попередньо встановлено, що 23-річний водій Volkswagen не впорався з керуванням. Він зіткнувся з маршруткою, після чого влетів у зупинку з людьми.
Внаслідок наїзду загинули дві жінки. Ще чотирьох людей із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували. Один чоловік перебуває у важкому стані.
Перевірка водія на приладі "Драгер" показала, що він був тверезий.
Слідчі затримали 23-річного молодика. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, смертельна аварія сталася на Солом'янці 19 серпня близько 8:50. На місці працюють слідчі з розслідування ДТП, патрульні та медики.