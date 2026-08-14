На Прикарпатті працівник ДБР затримав працівника ТЦК за жорстоке побиття підлеглого

Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань затримали старшого лейтенанта одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області. Офіцера підозрюють у побитті військовослужбовця під час несення служби

Про це повідомили у ДБР, передає RegioNews.

За даними ДБР, 13 серпня близько 05:00 до лікарні доправили 45-річного військовослужбовця зі Львова, який повідомив, що отримав травму в приміщенні одного з районних ТЦК внаслідок дій заступника начальника роти.

Слідство встановило, що офіцер серед ночі прибув до ТЦК у стані алкогольного сп’яніння та вирішив "виховати" солдата, який ніс службу в наряді. За версією слідства, він принижував підлеглого, демонстрував зверхнє ставлення та застосував фізичну силу.

Унаслідок побиття військовослужбовець отримав закритий розрив лівого акроміально-ключичного з’єднання. Для проведення операції його направили до спеціалізованого медичного закладу.

У ДБР зазначили, що факт перебування офіцера у стані сп’яніння підтверджують свідчення очевидців та результати медичного освідування, яке показало 0,69 проміле алкоголю.

Під час розслідування працівники бюро допитали потерпілого та свідків, провели слідчі експерименти, вилучили документи щодо проходження служби учасниками події та отримали медичну документацію.

Офіцера затримали та повідомили про підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану.

Санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

ДБР звернулося до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Нагадаємо, що у Харкові поліція встановлює обставини конфлікту, що стався під час проведення мобілізаційних заходів за участю представників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.