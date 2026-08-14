На Харківщині викрили т.в.о. начальника ТЦК на махінаціях у системі "Оберіг"

Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили тимчасово виконувача обов’язків начальника одного з Харківських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, якого підозрюють у несанкціонованому внесенні недостовірних відомостей до державного реєстру "Оберіг"

Про це повідомили в Національної поліції України, передає RegioNews .

За даними слідства, 46-річний посадовець, маючи офіційний доступ до інформаційної системи, вирішив штучно покращити статистику виконання службових завдань. Для цього він систематично змінював дані в реєстрі, створюючи видимість виконання встановлених показників призову.

Оперативники Харківського управління ДВБ Нацполіції спільно зі слідчими поліції Харківської області встановили, що такі дії посадовець вчиняв неодноразово.

У поліції зазначили, що щодо нього вже скеровано до суду обвинувальний акт за аналогічними злочинами, а під час подальшої перевірки правоохоронці задокументували ще 10 нових епізодів внесення недостовірної інформації.

Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України — несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинені особою, що має право доступу до неї, та вчинені повторно.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці перевіряють усі встановлені факти втручання в державний реєстр та з’ясовують можливі наслідки внесення недостовірних даних.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали начальника Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за підозрою в одержанні 15 тисяч доларів США неправомірної вигоди за сприяння в уникненні мобілізації.