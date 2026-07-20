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20 липня 2026, 09:26

На Закарпатті 14-річна дівчина випала з вікна закинутого гуртожитку

20 липня 2026, 09:26
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Фото: Національна поліція
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У Сваляві на Мукачівщині 14-річна дівчина випала з вікна четвертого поверху закинутої будівлі. Неповнолітня перебувала у стані алкогольного сп'яніння

Про це інформуєв поліція області, передає RegioNews.

Повідомлення про подію надійшло до поліції 18 липня близько 22:50 від медиків. На місце одразу виїхали правоохоронці.

За попередніми даними, дівчина перебувала у приміщенні колишнього гуртожитку, який наразі не використовується. Сидячи на підвіконні, вона втратила рівновагу та впала з висоти.

Медики діагностували у неповнолітньої політравму та госпіталізували її до лікарні. За інформацією лікарів, загрози її життю немає.

Під час медичного освідування правоохоронці встановили, що дівчина перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

Працівники ювенальної превенції проводять перевірку та встановлюють усі обставини події, зокрема з’ясовують, як неповнолітня отримала алкоголь і чому у вечірній час перебувала без нагляду дорослих.

Нагадаємо, в Харкові трирічний хлопчик випав із вікна п'ятого поверху та загинув. На момент трагедії в помешканні перебували 29-річна мати та її старший 7-річний син.

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