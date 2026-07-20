Фото: поліція

Трагедія сталася 19 липня близько 16:25 у Салтівському районі Харкова

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

З вікна квартири на п'ятому поверсі випала трирічна дитина. Від отриманих травм хлопчик загинув на місці.

На момент трагедії в помешканні перебували 29-річна мати та її старший 7-річний син.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці з'ясовують усі деталі та обставини загибелі дитини.

Нагадаємо, 10 липня у Тернополі чоловік з випав вікна четвертого поверху будинку. Врятувати життя 60-річного тернополянина медикам не вдалося.