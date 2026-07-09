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09 липня 2026, 12:30

У Києві блогер отримав підозру: "розвів" людей на 2,5 мільйона

09 липня 2026, 12:30
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Фото: Національна поліція
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У столиці викрили 33-річного блогера. Він видавав себе за успішного підприємця та інвестора

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Аферист спеціально переконував людей вкладати гроші у нібито прибуткові проєкти. Зокрема, проєкти, придбання франшиз та обладнання для започаткування власного бізнесу. Зловмисник активно використовував соціальні мережі, де публікував інформацію про свою нібито успішну діяльність. Він переконував людей, що вкладені кошти принесуть значний прибуток.

Із кожним "клієнтом" аферист укладав договір, щоб створити враження законності його "справи". Після того як люди перераховували йому гроші, він створював видимість виконання домовленостей, запевняючи, що реалізація проєктів триває за планом, однак фактично не виконував взятих на себе зобов’язань і не повертав отримані кошти.

Загалом він обманув людей щонайменше на 2,5 мільйона гривень.

"Якщо ви чи ваші рідні стали жертвами цієї шахрайської схеми, звертайтеся до Святошинського управління поліції, телефонуйте на спецлінію 102 або за номером +380 98 734 0646", - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, на Прикарпатті псевдобанкіри залишили пенсіонерку без останніх грошей. Жінці зателефонував незнайомець, який представився працівником банку. Він переконів її, що нібито для "захисту" грошей вона повинна повідомити йому конфіденційні дані банківської картки. З рахнінку жінки зняли 75 тисяч гривень.

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