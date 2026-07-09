У Чорноморську на Одещині збирають підписи за безпечне транспортне сполучення

Фото: ГО "Захист держави"

Жителів Чорноморської громади закликають долучитися до збору підписів під колективним зверненням до Кабінету Міністрів щодо вирішення проблеми безпечного транспортного сполучення між населеними пунктами

Як передає RegioNews, ініціативу продовжує громадська організація "Захист Держави".

У ГО подякували всім жителям, які вже підтримали ініціативу, наголосивши, що активна громадянська позиція допомагає привернути увагу держави до важливого для громади питання.

Жителів, які ще не встигли долучитися до збору підписів, запрошують зробити це в офісі ГО "Захист Держави" та благодійного фонду "Чорноморський шлях" за адресою: проспект Миру, 6.

Поставити підпис можна щодня з 10:00 до 18:00.

Ініціатори акції зазначають, що кожен підпис є додатковим аргументом для того, щоб питання безпечного транспортного сполучення між населеними пунктами громади було розглянуте та вирішене на державному рівні.

Нагадаємо, за ініціативи ГО "Захист Держави" на Хмельниччині для місцевої молоді організували масштабний військово-патріотичний вишкіл. Учні ліцеїв відпрацьовували базові навички безпеки, тактичної медицини та командної взаємодії.