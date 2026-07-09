10:44  09 липня
Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: загинув підліток, дев'ятеро людей у лікарні
01:35  09 липня
Ведуча Леся Нікітюк після обстрілів столиці виїхала з сином із Києва
00:55  09 липня
Дружина ведучого Тімура Мірошниченка розповіла, скільки витрачає з дітьми на Балі
UA | RU
UA | RU
09 липня 2026, 12:41

У Чорноморську на Одещині збирають підписи за безпечне транспортне сполучення

09 липня 2026, 12:41
Читайте также на русском языке
Фото: ГО "Захист держави"
Читайте также
на русском языке

Жителів Чорноморської громади закликають долучитися до збору підписів під колективним зверненням до Кабінету Міністрів щодо вирішення проблеми безпечного транспортного сполучення між населеними пунктами

Як передає RegioNews, ініціативу продовжує громадська організація "Захист Держави".

У ГО подякували всім жителям, які вже підтримали ініціативу, наголосивши, що активна громадянська позиція допомагає привернути увагу держави до важливого для громади питання.

Жителів, які ще не встигли долучитися до збору підписів, запрошують зробити це в офісі ГО "Захист Держави" та благодійного фонду "Чорноморський шлях" за адресою: проспект Миру, 6.

Поставити підпис можна щодня з 10:00 до 18:00.

Ініціатори акції зазначають, що кожен підпис є додатковим аргументом для того, щоб питання безпечного транспортного сполучення між населеними пунктами громади було розглянуте та вирішене на державному рівні.

Нагадаємо, за ініціативи ГО "Захист Держави" на Хмельниччині для місцевої молоді організували масштабний військово-патріотичний вишкіл. Учні ліцеїв відпрацьовували базові навички безпеки, тактичної медицини та командної взаємодії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ГО Захист Держави Одеська область Чорноморськ Кабмін звернення підписи
Вихід на пенсію у 2026 році: вимоги до стажу і що перевірити вже зараз
24 червня 2026, 13:08
Військовий зник безвісти або потрапив у полон: покроковий алгоритм дій від юриста
24 червня 2026, 11:53
Отримання витягу із Реєстру зниклих безвісти осіб: що для цього потрібно
23 червня 2026, 17:30
Всі новини »
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
У Києві блогер отримав підозру: "розвів" людей на 2,5 мільйона
09 липня 2026, 12:30
Чоловік, який випав із вікна Ужгородського ТЦК, помер у лікарні
09 липня 2026, 11:49
Росіяни вдарили по Краматорську: горіли житлові будинки та торговельний центр
09 липня 2026, 11:34
Львівська хвилина сорому: як мовчання політиків породжує безкарність
09 липня 2026, 11:19
На ТОТ Херсонщини окупанти виселяють людей з домівок і ховають боєприпаси у дитсадках
09 липня 2026, 10:57
Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: загинув підліток, дев'ятеро людей у лікарні
09 липня 2026, 10:44
Зеленський і Навроцький зустрілися в Анкарі: історичні питання залишилися невирішеними
09 липня 2026, 10:30
"Провина того, хто вижив": що це за стан і як повернутися до життя
09 липня 2026, 09:53
На трасі Одеса – Київ перекинувся автобус: є постраждалі
09 липня 2026, 09:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Всі публікації »
Сергій Фурса
Павло Казарін
Севгіль Мусаєва
Всі блоги »