ДБР повідомило про підозру посадовцю Хмельницького міського відділу ДМС, який також є депутатом Чорноострівської селищної ради. Чоловік не вказав у декларації нерухомість загальною вартістю понад 13 мільйонів гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Ще восени 2023 року дружина посадовця стала власницею кафе та кількох офісних приміщень у селищі Чорний Острів Хмельницького району. Об'єкти площею понад 900 кв. м під час введення в експлуатацію оцінили у 13,7 мільйона гривень. Посадовець приховав ці дані, оскільки вартість майна значно перевищувала офіційні доходи родини.

Дії чиновника кваліфікували за ч. 2 ст. 366-2 ККУ (умисне внесення недостовірних відомостей у декларацію). Йому загрожує до двох років позбавлення волі з забороною обіймати певні посади.

Нагадаємо, раніше депутату Полтавської міськради оголосили нову підозру у незаконному збагаченні – він приховав 340 млн грн у крипті. Йдеться про Олександра Калуцького.