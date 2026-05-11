11 травня 2026, 08:16

Киянка намагалася вивезти до Чехії листівки 1930-х років із зображенням Гітлера

Фото: Закарпатська митниця
На Закарпатті митники вилучили п'ять старовинних листівок 1930-х років із зображенням Адольфа Гітлера, які намагалися незаконно вивезти з України до Чехії

Про це повідомила Закарпатська митниця, передає RegioNews.

Інцидент стався 9 травня у зоні митного контролю поста "Чоп-залізничний" під час оформлення пасажирів міжнародного потяга "Чоп – Прага".

За даними митників, 53-річна мешканка Києва не задекларувала стародруки та не повідомила про них усно під час проходження контролю.

Під час перевірки ручної поклажі правоохоронці виявили запечатаний конверт із п'ятьма старовинними листівками, які знаходилися у дорожній валізі серед особистих речей пасажирки. Попередньо встановлено, що документи датовані 1930-ми роками та можуть становити історичну, культурну або антикварну цінність.

Відповідно до українського законодавства, друковані видання, створені до 1945 року, можна вивозити за межі України лише за наявності спеціального свідоцтва на право вивезення культурних цінностей. У жінки такого документа не було.

За фактом порушення митних правил щодо громадянки склали протокол за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України. Наразі листівки вилучено. Їхню можливу історико-культурну цінність визначатимуть експерти.

Нагадаємо, раніше з України намагалися вивезти колекцію цінних артефактів: 39 бронзових скіфських наконечників до стріл, скіфську прив’язну сокиру та 16 старовинних монет різних номіналів.

