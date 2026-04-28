11:57  28 квітня
У центрі Полтави підлітки нападають на перехожих і дітей
08:30  28 квітня
На Київщині зникла 17-річна дівчина
08:20  28 квітня
У Миколаєві з даху зруйнованої будівлі ОВА зістрибнув хлопець
UA | RU
UA | RU
28 квітня 2026, 17:54

Під Києвом надзвичайники витягли 11-річного хлопчика з палаючої багатоповерхівки

28 квітня 2026, 17:54
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У селі Святопетрівське на Київщині надзвичайники під час пожежі врятували 11-річного хлопчика

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Як повідомили надзвичайники, загорілося у квартирі на 6-му поверсі 11-поверхового житлового будинку.

Під час розвідки вогнеборці виявили хлопчика 2014 року народження, який сховався у задимленому приміщенні ванної кімнати.

Рятувальники вивели його з небезпечної зони на свіже повітря та передали працівникам "швидкої".

Дитину госпіталізували до лікарні.

Пожежу ліквідували.

Причини виникнення наразі встановлюються.

Нагадаємо, у ніч на 25 квітня російські військові завдали масованого удару по Дніпру із застосуванням ракет та БпЛА. Відомо про чотирьох загиблих та 27 посстраждалих.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київська область пожежа порятунок ДСНС
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
Всі відео »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Микола Княжицький
Всі блоги »