У селі Святопетрівське на Київщині надзвичайники під час пожежі врятували 11-річного хлопчика

Як повідомили надзвичайники, загорілося у квартирі на 6-му поверсі 11-поверхового житлового будинку.

Під час розвідки вогнеборці виявили хлопчика 2014 року народження, який сховався у задимленому приміщенні ванної кімнати.

Рятувальники вивели його з небезпечної зони на свіже повітря та передали працівникам "швидкої".

Дитину госпіталізували до лікарні.

Пожежу ліквідували.

Причини виникнення наразі встановлюються.

Нагадаємо, у ніч на 25 квітня російські військові завдали масованого удару по Дніпру із застосуванням ракет та БпЛА. Відомо про чотирьох загиблих та 27 посстраждалих.