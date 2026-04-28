Під Києвом надзвичайники витягли 11-річного хлопчика з палаючої багатоповерхівки
У селі Святопетрівське на Київщині надзвичайники під час пожежі врятували 11-річного хлопчика
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Як повідомили надзвичайники, загорілося у квартирі на 6-му поверсі 11-поверхового житлового будинку.
Під час розвідки вогнеборці виявили хлопчика 2014 року народження, який сховався у задимленому приміщенні ванної кімнати.
Рятувальники вивели його з небезпечної зони на свіже повітря та передали працівникам "швидкої".
Дитину госпіталізували до лікарні.
Пожежу ліквідували.
Причини виникнення наразі встановлюються.
Нагадаємо, у ніч на 25 квітня російські військові завдали масованого удару по Дніпру із застосуванням ракет та БпЛА. Відомо про чотирьох загиблих та 27 посстраждалих.
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
Били струмом та душили за $360 тисяч: в Одесі банда викрала та катувала підприємця
28 квітня 2026, 20:10Смерть дитини у парку 700-річчя Львова: у поліції розповіли деталі
28 квітня 2026, 19:49На Росії палає НПЗ: викид нафтопродуктів на вулицях - з'явились кадри з супутника
28 квітня 2026, 19:45У Києві бугалтерка інституту заробила мільйони на науковцях, яких не існувало
28 квітня 2026, 19:25"Білий квиток" за 15 тисяч доларів: у Кривому Розі викрили масштабну схему ухилення від призову
28 квітня 2026, 19:17На Дніпропетровщині мачуха забила до смерті 10-річну дівчинку
28 квітня 2026, 18:55На Житомирщині затримали двох російських агентів, які готували замах на генерала ЗСУ
28 квітня 2026, 18:47Судитимуть російського окупанта за зґвалтування мешканки Запорізької області
28 квітня 2026, 18:32Директора лісгоспу на Харківщині спіймали на хабарях від підприємців
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
