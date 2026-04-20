На Прикарпатті у селі Остриня перекинувся мікроавтобус із пасажирами, внаслідок чого постраждали двоє людей.

За словами правоохоронців, близько 12:10 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Остриня Тлумацької територіальної громади.

Поліціяти встановили, що водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter під час руху на підйомі не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб перекинувся.

У салоні мікроавтобуса перебували двоє пасажирів, 1962 та 1964 років народження, які зазнали травм та були доправлені до медичного закладу. Водій мікроавтобуса з місця події втік.

"Наразі правоохоронці встановлюють його місцезнаходження з метою притягнення до відповідальності та з’ясування всіх обставин дорожньо-транспортної пригоди", — додали у поліції.

